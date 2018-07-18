10:06
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    26°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, 17 июля
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, 17 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс может потерять опеку над дочерью: детали

140 Читати новину українською
Кортни Кокс и ее дочь Коко
Кортни Кокс и ее дочь Коко / People

Актриса Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники в популярном сериале "Друзья", рискует потерять опеку над единственной дочерью. В следствии чего звезда не на шутку взволнована.

Об этом сообщили инсайдеры издание Gossip Cop.

Хотя Кортни Кокс недавно объявила о предстоящей свадьбе с 41-летним музыкантом Джонни Макдейдом, радоваться ей не приходится, ведь, по информации СМИ, она может потерять опеку над единственной дочерью Коко.

Читайте также: В сети остро раскритиковали Кортни Кардашян за материнские обязанности

Причиной для опасений стало обращение 14-летней девочки к отцу – актера Дэвида Аркетта. Несовершеннолетняя Коко пожаловалась, что ее мама слишком строга к ней, поэтому она бы хотела жить с отцом, который не так контролирует ее. Дэвид Аркетт уже поговорил с экс-супругой о воспитании подростка.

Дэвид обратился к Кортни и предложил ей дать Коко немного больше свободы. Однако именно Кортни больше времени проводит с дочерью, поэтому не позволит ему влиять на воспитание. Дэвид поддерживает дочь, уставшую от чрезмерного внимания мамы,
– утверждает инсайдер.

Несмотря на то, насколько сложно происходил развод Кортни и Дэвида, и с какими трудностями актриса получила опеку над дочерью, жалоба дочери изрядно встревожила звезду. Ведь Аркетт может в судебном порядке забрать Коко.

Стоит отметить, что во время совместного выхода в Лондоне звездная мама и ее дочь выглядели счастливо. Девочка рассказала журналистам, что они имеют много противоречий с Кортни Кокс, однако большую часть времени смеются и развлекаются с ней.

 

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ЧМ-1958 года по футболу: восхождение Пеле, показ на теле и вечный рекорд
сегодня, 10:01 ЧМ-1958 года по футболу: восхождение Пеле, показ на теле и вечный рекорд
5
Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
сегодня, 08:43 Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
Михайло Поживанов 536
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
17 июля, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 2186
Секса в СССР не было или же был? 18+
17 июля, 21:01 Секса в СССР не было или же был? 18+
Настя Сукач 1206
О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
17 июля, 20:23 О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
1107
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук