Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс может потерять опеку над дочерью: детали

Актриса Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники в популярном сериале "Друзья", рискует потерять опеку над единственной дочерью. В следствии чего звезда не на шутку взволнована.

Об этом сообщили инсайдеры издание Gossip Cop.

Хотя Кортни Кокс недавно объявила о предстоящей свадьбе с 41-летним музыкантом Джонни Макдейдом, радоваться ей не приходится, ведь, по информации СМИ, она может потерять опеку над единственной дочерью Коко.

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Причиной для опасений стало обращение 14-летней девочки к отцу – актера Дэвида Аркетта. Несовершеннолетняя Коко пожаловалась, что ее мама слишком строга к ней, поэтому она бы хотела жить с отцом, который не так контролирует ее. Дэвид Аркетт уже поговорил с экс-супругой о воспитании подростка.

Дэвид обратился к Кортни и предложил ей дать Коко немного больше свободы. Однако именно Кортни больше времени проводит с дочерью, поэтому не позволит ему влиять на воспитание. Дэвид поддерживает дочь, уставшую от чрезмерного внимания мамы,

– утверждает инсайдер.

Несмотря на то, насколько сложно происходил развод Кортни и Дэвида, и с какими трудностями актриса получила опеку над дочерью, жалоба дочери изрядно встревожила звезду. Ведь Аркетт может в судебном порядке забрать Коко.

Стоит отметить, что во время совместного выхода в Лондоне звездная мама и ее дочь выглядели счастливо. Девочка рассказала журналистам, что они имеют много противоречий с Кортни Кокс, однако большую часть времени смеются и развлекаются с ней.