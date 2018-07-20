Звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан изменился до неузнаваемости: неожиданные фото

50-летний голливудский актер Мэтт Леблан, который сыграл роль Джои в сериале "Друзья", изменился до неузнаваемости. Мужчина набрал лишний вес и мало заботится о своей внешности.

Популярный молодежный сериал "Друзья" до сих пор считается успешным, ведь ежегодно его просматривают тысячи людей. Особое расположение зрителей получил остроумный и уверенный в себе актер Джои, которого сыграл Мэтт Леблан. Миллионы поклонниц стремились стать женами стройного красавца, а его появление на любом мероприятии вызывало фурор.

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Прошло более 10 лет с последних съемок сериала. За это время Мэтт Леблан редко появлялся на публике и успел набрать немало лишних килограмм. Папарацци сфотографировали знаменитость, когда он с дочкой садились в машину после обычного семейного обеда. Пышнотелый и с сединой – вот таким случайно предстал перед камерами знаменитый "Джои".



Мэтт Леблан с дочкой



Многие сторонники Мэтта Леблана не узнали его, а большинство людей – раскритиковали за внешний вид.