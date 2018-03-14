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Звезда сериала "Корона" получила меньший гонорар, чем ее экранный муж

32 Читати новину українською
Промо-кадр из сериала
Промо-кадр из сериала "Корона" / Netflix

Британская актриса Клэр Фой, которая исполнила главную роль королевы Елизаветы II в сериале "Корона", в двух сезонах киноленты получила меньший гонорар, чем ее муж по ленте – Мэтт Смит в роли герцога Эдинбургского Филиппа.

Об этом сообщают на The Hollywood Reporter.

Такую информацию случайно предоставила исполнительный продюсер сериала "Корона" Сьюзан Маки во время панельной дискуссии на конференции INTV в Иерусалиме. На вопрос, заплатили ли актрисе Клэр Фой и ее коллеге Мэтту Смиту одинаковые гонорары, оказалось, что актрисе неожиданно дали меньшую зарплату.

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Продюсеры объяснили это тем, что на момент утверждения на роль принца Эдинбургского Мэтт Смит был известнее Клер Фой, – с 2010 по 2013 год он играл одиннадцатого Доктора в культовом британском сериале "Доктор Кто".

Сама же Клер Фой дебютировала на экране в 2008 и тогда же сыграла свою первую главную роль – Эми Доррит в сериале Би-би-си "Крошка Доррит". Стоит отметить, что премьера первого сезона сериала "Корона" состоялась 4 ноября 2016 года.

Мэтт Смит и Клэр Фой в роли королевской четы – королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Также стало известно, что за каждую серию "Короны" Клер Фой получила 40 тысяч долларов. Но в то же время, представители сериала пообещали, что в будущем пересмотрят суммы гонораров.

"Никто не должен получать больше, чем королева", – добавила Сьюзан Маки.

Руководство студии подчеркнуло, что в мире снимают все больше сериалов с яркими главными героинями – и компания рада быть частью этой тенденции.

Но повышение гонорара уже не коснется актрисы Клер Фой: в следующем, третьем сезоне сериала, съемки которого начнутся в июле 2018 года, роль королевы исполнит обладательница трех премий BAFTA и "Золотого глобуса" Оливия Колман.


Клер Фой больше не будет королевой – ее заменит Оливия Колман

Что известно о сериале "Корона"?

Драматический сериал "Корона" телеканала Netflix получил невиданный успех после своего запуска в 2016 году. Он рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века. Бюджет первого сезона составил грандиозных 156 миллионов долларов. На данный момент снято два сезона.

За главную роль в сериале "Корона" Клер Фой получила "Золотой глобус" в 2018 и премию Гильдии киноактеров в 2017 году. Первый сезон сериала также получил статуэтку "Золотой глобус" в 2017 в категории "лучший драматический сериал".

Теги: LifeStyle Новости культуры Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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