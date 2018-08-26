Звезда сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон прокомментировала отношения с Карой Делевинь
Фанаты обсуждают возможные отношения 28-летней актрисы Эшли Бенсон с 26-летней британской моделью Карой Делевинь, но до сих пор правда остается тайной.
Пока ни Эшли, ни Кара не подтвердили, встречаются ли они. Бенсон в интервью изданию People призвала уважать ее частную жизнь и право на конфиденциальность.
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Отвечая на вопрос, встречается ли Эшли с Карой, актриса не смогла дать четкого ответа: Бенсон не подтвердила и не опровергла эти слухи.
"В любом случае, я думаю, что лучше всего оставить это моим личным делом. По собственному опыту могу сказать, что так лучше!" – ответила Бенсон.
Накануне папарацци сфотографировали Эшли Бенсон и Кару Делевинь в лондонском аэропорту Хитроу, когда пара целовалась. Так, фанаты начали активно обсуждать их роман.
Эшли Бенсон и Кара Делевинь