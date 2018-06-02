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Звезда сериала "Шерлок" спас жизнь лондонском курьеру: детали инцидента

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Бенедикт Камбербэтч в сериале
Бенедикт Камбербэтч в сериале "Шерлок Холмс" / Фото из открытых источников

Знаменитый киноактер Бенедикт Камбербэтч, исполнивший главную роль в знаменитом сериале "Шерлок", спас велосипедиста-курьера в центре Лондона, рядом с Бейкер-стрит. Мужчину пыталось избить четверо злоумышленников.

Об этом сообщают на The Sun.

Как отмечают в издании, британский актер вечером 1 июня ехал в такси в центре Лондона с женой Софи Хантер и увидел, как четверо людей бьют велосипедиста, который доставлял клиентам еду. Бенедикт сразу же попросил остановиться таксиста и побежал защищать пострадавшего.

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Сначала, когда он увидел, как один из нападавших дает велосипедисту по голове бутылкой, бросился на помощь с криком: "Оставьте его в покое!".

Я схватил одного парня, а Бенедикт второго. Камбербэтч знал, что надо делать. Он ничуть не испугался. Это был настоящий Шерлок Холмс,который борется с четырьмя бандитами за углом Бейкер-стрит,
– эмоционально рассказал водитель такси Мануэль Диаз.


Водитель такси Мануэль Диаз

Сам киноактер Камбербэтч добавил, что: "Я сделал это просто потому, что должен это сделать, ну вы понимаете". Курьер благодаря помощи актера и водителя смог избежать серьезных травм, однако четырем нападавшим удалось скрыться.

Что интересно, именно на Бейкер-стрит в Лондоне, по замыслу автора саги Артура Конан Дойла о детективе, и проживал его литературный персонаж Шерлок Холмс.


Бенедикт Камбербэтч вступился за лондонского курьера

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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