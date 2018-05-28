Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" остро высказалась против съемок сезона с обновленным соста

Актриса сериала "Все женщины – ведьмы" Холли Мэри Комбс, которая сыграла роль Пайпер, выступила против продолжения съемок сезона сериала с новым составом. По ее мнению, таким образом создатели кинокартины решили показать, что актрисы оригинального состава, которые работали над сериалом еще 12 лет назад, "стали слишком старыми для работы"

Об этом говорится на ее странице в Twitter.

Знаменитый телесериал "Все женщины – ведьмы" дождался перезагрузки. Выпуском нового сериала занялся телеканал CW, который и выпустил первый полный трейлер ремейка культового мистического сериала. Как и раньше, весь сюжет будет построен вокруг трех сестер-ведьм – Мэгги, Мел и Мэйси, которых сыграли 34-летняя Мэлони Диас, 28-летняя Мадлен Манток и 22-летняя Сара Джеффри соответственно.

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Имею большую надежду, что новый сериал все-таки лучше, чем его реклама, и наследие сохранится. Ремейки получаются гораздо лучше, когда они отдают дань уважения оригиналу, а не унижают его,

– заявила она.

"Вот в чем дело. Пока вы не попросите нас переписать сценарий, как это делал еженедельно Брэд Керн, даже и не думайте, что у вас получится извлечь хоть какую-то выгоду из нашей работы. "Зачарованные" принадлежат нашей четверке, нашему огромному числу сценаристов и съемочной группе, а также нашим поклонникам. У вас не получится ввести в заблуждение наших поклонников, даже используя наше название", – писала Холли Мэри Комбс еще в январе 2018 года.

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Она добавила, что "никогда не понимала, что такого смешного или феминистского в том, чтобы снимать сериал, который ясно дает понять, что актрисы оригинала просто слишком старые, чтобы предлагать им ту же работу, которую они выполняли 12 лет назад".

Все женщины – ведьмы: смотреть трейлер сериала онлайн

О чем сериал "Все женщины — ведьмы"?

Это американский телесериал, состоящий из восьми сезонов, показ проводился американським телеканалом The WB с 1998 по 2006 г. В первом сезоне присутствуют множественные элементы жанра фильма ужасов, в последующих сезонах сериал изменился как драма в жанре фэнтези.