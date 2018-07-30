Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Роуз Макгоуэн встречается с моделью-андрогином: фото

44-летняя актриса Роуз Макгоуэн закрутила роман с моделью-андрогином (человек, который сочетает признаки мужчины и женщины в себе) Рейном Давом.

На улицах Нью-Йорка папарацци на днях сфотографировали актрису, которая целовалась с незнакомцем. Впоследствии СМИ удалось выяснить имя любимой Роуз Макгоуэн. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Звезда начала встречаться с 28-летней моделью Рейном Давом. Известно, что Рейн родилась женщиной. Однако Рейн считает, что разделения на гендер не существует, называя это "социальным концептом, в который никто не обязан вписываться".

Роуз Макгоуэн и Рейн Дав

Карьеру Рейн начала с рекламы нижнего белья Calvin Klein, кстати, попробовать она решила модельный бизнес ради шутки. Сейчас она снимается и в мужских, и в женских образах.

Допис, поширений Rain Dove (@raindovemodel) 12 Лип 2018 р. о 11:38 PDT

Допис, поширений Rain Dove (@raindovemodel) 27 Бер 2018 р. о 9:09 PDT

Допис, поширений Rain Dove (@raindovemodel) 13 Бер 2018 р. о 11:02 PDT

Напомним, Роуз Макгоуэн стала первой из известных актрис, которая заявила о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна.