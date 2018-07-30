Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Роуз Макгоуэн встречается с моделью-андрогином: фото
44-летняя актриса Роуз Макгоуэн закрутила роман с моделью-андрогином (человек, который сочетает признаки мужчины и женщины в себе) Рейном Давом.
На улицах Нью-Йорка папарацци на днях сфотографировали актрису, которая целовалась с незнакомцем. Впоследствии СМИ удалось выяснить имя любимой Роуз Макгоуэн. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Читайте также: Приянка Чопра и Ник Джонас заручились после двух месяцев отношений
Звезда начала встречаться с 28-летней моделью Рейном Давом. Известно, что Рейн родилась женщиной. Однако Рейн считает, что разделения на гендер не существует, называя это "социальным концептом, в который никто не обязан вписываться".
Роуз Макгоуэн и Рейн Дав
Карьеру Рейн начала с рекламы нижнего белья Calvin Klein, кстати, попробовать она решила модельный бизнес ради шутки. Сейчас она снимается и в мужских, и в женских образах.
Напомним, Роуз Макгоуэн стала первой из известных актрис, которая заявила о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна.