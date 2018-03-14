Звезда Spice Girls показала пикантное фото, где ей делают 5 косметических процедур одновременно

Похоже, красота действительно требует немалых жертв и времени. 42-летняя исполнительница Мелани Браун, которая стала одной из основательниц легендарной женской поп-группы Spice Girls, показала, как проходит ее "обычный воскресный день".

Курьезную и одновременно пикантную фотографию Мел Би опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографии артистка лежит полностью раздетой, не считая полотенец: она отдыхает у себя в спальне, а над ней склонилась целая команда стилистов.

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Обычное воскресенье у меня дома. Разбираю рабочую почту и готовлюсь к шоу "America's Got Talent 2018" ("Америка имеет талант 2018") в своей спальне. Вот так после автозагара по всему телу мы одновременно делаем макияж, прическу, маникюр и педикюр,

– поделилась британская певица.



Мелани Браун работает и "наводит красоту" одновременно

Как известно, в новом сезоне шоу талантов "America's Got Talent" Мелани Браун снова возглавит судейство вместе с комиком Хоуи Манделем и моделью Хайди Клум.



Мелани Браун (слева) в составе жюри на "America's Got Talent"

Напомним, что группа Spice Girls, в которой Мел Би была одной из вокалисток, недавно объявила о своем воссоединении и намекнула на планы о мировом турне.