Звезда "Сплетницы" Эд Вествик разошелся с девушкой: подробности

Голливудский киноактер и звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик, который накануне попал в секс-скандал, расстался со своей девушкой Джессикой Серфати.

Известно, что когда актера обвинили в сексуальных домогательствах, его девушка Серфати поддерживала Вествика. Однако, как сообщает издание The Sun, пара окончательно решила разойтись.

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Он ее не бросал. Они все еще испытывают теплые чувства друг к другу и много разговаривают. Но сейчас они живут уже отдельно. Они редко видятся из-за съемок, и так получилось, что теперь их пути разошлись,

– информирует источник из окружения пары.



Джессика Серфати и Эд Вествик​ / Getty

Эд Вествик и Джессика Серфати / Getty

Напомним, что актера Эда Вествика в ноябре прошлого года обвиняли в сексуальных домогательствах четверо женщин: Кристина Коэн, Орели Винн, Рэйчел Эк и Хейли Фридман. Все громкие заявления актер отрицал, но марте 2018 года он находился под следствием. Месяц назад адвокат Вествика Блэр Берк сообщала о снятии всех обвинений с актера из-за недостатка доказательств.