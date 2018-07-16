Звезда "Сумерек" Эшли Грин показала снимок с нудистского пляжа

31-летняя звезда известной ленты "Сумерки" Эшли Грин и ее 30-летний муж Пол Коури, которые недавно сыграли свадьбу, сейчас находятся на отдыхе на Гавайских островах. Звезда кино и модной индустрии уже успела порадовать своих поклонников пикантным фото с нудистского пляжа.

На соблазнительном черно-белом снимке Эшли пикантно прикрывает свою грудь рукой, сидя спиной к камере. "С ним я дикая и свободная", – говорится в подписи к фото.

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Поклонники звезды хоть и одобрили фото, но нашлись и такие, которые забеспокоились, почему она обнажилась на пляже на Гавайях. Однако звезда вовремя успокоила поклонников и добавила, что она отдыхала с мужем на нудистском пляже.

Допис, поширений Ashley Greene (@ashleygreene) 13 Лип 2018 р. о 4:14 PDT

Супруги также любуются видами экзотических островов, примеряют национальную одежду и наслаждаются компанией друг друга во время медового месяца.

Допис, поширений Ashley Greene (@ashleygreene) 14 Лип 2018 р. о 7:15 PDT

Допис, поширений Ashley Greene (@ashleygreene) 15 Лип 2018 р. о 5:14 PDT

Допис, поширений Paul Khoury (@paulkhoury) 13 Лип 2018 р. о 2:52 PDT

К слову, Эшли Грин и Пол Коури познакомились еще 5 лет назад и в конце 2016 года объявили о своей помолвке. В начале июля пара устроила уютное празднование в калифорнийском городе Сан-Хосе.