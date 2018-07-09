Звезда "Сумерек" Эшли Грин вышла замуж: первые фото церемонии
Голливудская актриса Эшли Грин, сыгравшая роль Элис Каллен в серии фильмов "Сумерки", вышла замуж. В социальной сети появились первые фото роскошной церемонии свадьбы.
31-летняя Эшли Грин и ее бойфренд Пол Коури официально стали мужем и женой. Клятвами пара обменялась 6 июля в калифорнийском городе Сан-Хосе.
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Для роскошной церемонии новобрачные выбрали закрытый комплекс Nestdown, который соединил сказочную природу (сады, пруды и водопады) и уютную атмосферу. По словам Эшли Грин в комментарии журнала Brides, она воплотила все свои мечты о свадьбе.
Мы с Полом поехали оценить место для церемонии. Для нас важно было обменяться клятвами не в каком-то помещении. Мы поняли, что это место как будто создано для нашего первого супружеского дня,
– рассказала Эшли Грин.
Во время празднования звездная невеста примерила два стильных образа. На самой церемонии бракосочетания Эшли Грин засветила изысканное платье от Wendi Williams-Stern с глубоким декольте. Образ невесты был довольно соблазнительным и одновременно нежным. А на вечеринку по случаю свадьбы Эшли Грин пришла в полупрозрачное платье этого же дизайнера со шлейфом и длинной фатой.
Жених Эшли – Пол Коури – тоже сменил два костюма. На венчании он предстал в черном наряде, а уже на вечеринке щеголял в элегантном светлом костюме.
По информации СМИ, на церемонию венчания пара пригласила 120 гостей, включая актеров из фильма "Сумерки". Среди знаменитостей, которые пришли поздравить Эшли Грин, были Лиам Хемсворт, Зак Эфрон, Роберт Паттинсон и Бриттани Сноу.