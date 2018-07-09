Звезда "Сумерек" Эшли Грин вышла замуж: первые фото церемонии

Голливудская актриса Эшли Грин, сыгравшая роль Элис Каллен в серии фильмов "Сумерки", вышла замуж. В социальной сети появились первые фото роскошной церемонии свадьбы.

31-летняя Эшли Грин и ее бойфренд Пол Коури официально стали мужем и женой. Клятвами пара обменялась 6 июля в калифорнийском городе Сан-Хосе.

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Для роскошной церемонии новобрачные выбрали закрытый комплекс Nestdown, который соединил сказочную природу (сады, пруды и водопады) и уютную атмосферу. По словам Эшли Грин в комментарии журнала Brides, она воплотила все свои мечты о свадьбе.

Мы с Полом поехали оценить место для церемонии. Для нас важно было обменяться клятвами не в каком-то помещении. Мы поняли, что это место как будто создано для нашего первого супружеского дня,

– рассказала Эшли Грин.

Во время празднования звездная невеста примерила два стильных образа. На самой церемонии бракосочетания Эшли Грин засветила изысканное платье от Wendi Williams-Stern с глубоким декольте. Образ невесты был довольно соблазнительным и одновременно нежным. А на вечеринку по случаю свадьбы Эшли Грин пришла в полупрозрачное платье этого же дизайнера со шлейфом и длинной фатой.

Жених Эшли – Пол Коури – тоже сменил два костюма. На венчании он предстал в черном наряде, а уже на вечеринке щеголял в элегантном светлом костюме.

Допис, поширений BRIDES Magazine (@brides) 7 Лип 2018 р. о 7:40 PDT

Допис, поширений BRIDES Magazine (@brides) 6 Лип 2018 р. о 5:04 PDT

Допис, поширений Ellie Beltran (@elliebeltran) 8 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

По информации СМИ, на церемонию венчания пара пригласила 120 гостей, включая актеров из фильма "Сумерки". Среди знаменитостей, которые пришли поздравить Эшли Грин, были Лиам Хемсворт, Зак Эфрон, Роберт Паттинсон и Бриттани Сноу.