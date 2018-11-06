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      Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон снялся в стильной фотоистории для Interview Magazine

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      Роберт Паттинсон для Interview Magazine
      Роберт Паттинсон для Interview Magazine / www.interviewmagazine.com

      Звезда фильмов "Сумерки" принял участие в новой фотосессии для ноябрьского выпуска глянца. Роберт Паттинсон примерил несколько стильных образов, позируя на морском побережье и даже в воде.

      Об этом сообщают на  сайте издания.

      Автором съемки стал фэшн-фотограф Райан Макгинли, который пошел с киноактером на эксперименты: окунулся в море для эффектных кадров, заставил Паттинсона бегать на пляже и попросить закурить сигарету.

      Читайте также: Роберт Паттинсон в розовом парике снялся для глянца: фото

      Роберт Паттінсон
      Роберт Паттинсон для Interview Magazine

      Роберт Паттінсон
      Роберт Паттинсон для Interview Magazine

      Стилистом фотоистории стал Мел Оттенберг, который подобрал для 32-летнего британца элегантные костюмы, яркие stree-style образы и аксессуары. Откровенное интервью у Роберта традиционно взяла знаменитость – на этот раз ею стал актер Виллем Дефо.

      Роберт Паттінсон
      Роберт Паттинсон для Interview Magazine

      Роберт Паттінсон
      Роберт Паттинсон для Interview Magazine

      Роберт Паттінсон
      Роберт Паттинсон для Interview Magazine

      Роберт Паттінсон
      Роберт Паттинсон для Interview Magazine

      Роберт Паттінсон
      Роберт Паттинсон для Interview Magazine

      Роберт Паттінсон
      Роберт Паттинсон для Interview Magazine

      Стоит напомнить, что весной 2018-го американский глянец Interview Magazine сообщал о прекращении работы из-за банкротства и секс-скандалов, однако сегодняшний владелец журнала Питер Брант выкупил издание у самого себя за 1,5 миллиона долларов. Так, "спасенный" журнал выпустил свой обновленный сентябрьский номер, взяв за главную героиню предшественницу Французской новой волны Аньес Варду.

      Теги: Мода LifeStyle Кино Голливуд
      Источник: 24 Канал
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