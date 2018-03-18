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Звезда "Сватов" Донбронравов попал в больницу

298 Читати новину українською
Федор Добронравов
Федор Добронравов / Соцмережі

Популярный российский актер Федор Добронравов, который прославился благодаря роли в украинском сериале "Сваты", сейчас находится в больнице, однако по какой именно причине не сообщается.

Соответствующую информацию обнародовала его агент Ирина Сойкина, пишут "РИА Новости".

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"Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного", – заметила она.

К слову, кроме "Сватов", Добронравов снялся также в таких известных лентах, как "Ликвидация" и "День радио", а также является народным артистом России. Актер также известен благодаря своим театральным работам.

Теги: LifeStyle Новости России Здоровье Новости культуры Кино
Источник: 24 Канал
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