Звезда "Сватов" Донбронравов попал в больницу

Популярный российский актер Федор Добронравов, который прославился благодаря роли в украинском сериале "Сваты", сейчас находится в больнице, однако по какой именно причине не сообщается.

Соответствующую информацию обнародовала его агент Ирина Сойкина, пишут "РИА Новости".

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"Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного", – заметила она.

К слову, кроме "Сватов", Добронравов снялся также в таких известных лентах, как "Ликвидация" и "День радио", а также является народным артистом России. Актер также известен благодаря своим театральным работам.