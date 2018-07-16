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Звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс продает свое поместье: кадры изнутри

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Голливудский киноактер Джим Парсонс решил продать одну из своих вилл, расположенную в престижном районе Лос-Анджелеса под названием Лос Фелис. Цена роскошного поместья составляет 8,95 миллионов долларов.

Об этом сообщается на Variety.

Волшебный дом с оригинальными дизайнерскими решениями, площадью более 4 тысяч квадратных метров, вмещает в себя 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиную, кухню и столовую, а также роскошный сад, двор и бассейн. Дом был построен еще в 1920-х годах архитектором Стилом Клементсом и дизайнером Эль Капитаном.

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Ранее в этом доме проживали такие знаменитости как Тим Карри, Ноа Уайли, Роберт Ричардсон и Роберт Лукетич. Последним, кто проживал в изысканной вилле перед Джимом Парсонсом был звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон. В 2011 году киноактер приобрел дом, чтобы жить там вместе со своей возлюбленной Кристен Стюарт.

Но после ее измены в 2014-м, актриса уехала из дома, а Роберту было невыносимо оставаться там одному. Тогда же он в продал Джиму Парсонсу всю территорию дома больше чем за 6 миллионов долларов. Сейчас же соседями будущих владельцев имения станут звезды Кирстен Элли и Джесси Тайлер Фергюсон.

Теги: LifeStyle Фотоновости Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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