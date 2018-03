Звезда украинского Youtube перепела Олега Винника: видео

Юная украинская певица Jerry Heil, которая славится своим интересным голосом, представила перепев песен Олега Винника.

Видео девушка выложила на Youtube.



Для своей новой работы Jerry Heil использовала тексты четырех песен Олега Винника, среди которых есть и хиты "Нино" и "Волчица". Их она положила на мелодии зарубежных хитов – Ed Sheeran ft. Beyonce – Perfect Duet, Maroon 5 – What Lovers Do, John Newman – Love Me Again, Zain – Dusk Till Dawn feat. Sia.

Читайте также: Главные женщины в жизни Винника: СМИ раскрыли тайны мачо украинской эстрады

Видео перепева хитов Олега Винника: