Звезда Victoria's Secret Марта Хант пригрозила судом папарацци за фото ее голых ягодиц
Модель Victoria's Secret Марта Хант готова подать иск в суд за откровенную фотографию, которую опубликовал фотограф Кристофер Петерсон.
Петерсон сфотографировал Марту Хант, когда она садилась в машину и ветер поднял ее платье. Об этом сообщает издание Page Six.
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Так, папарацци сфотографировал обнаженные ягодицы "ангела" Victoria's Secret. Впоследствии Кристофер опубликовал на своей странице в Instagram обрезанную пикантную часть фото модели и сообщил, что представители Хант грозятся подать в суд на него. Впоследствии он удалил свой пост.
Я считаю, это смешно. Учитывая тот факт, что она – модель нижнего белья. Ее работа – демонстрировать тело в красивом белье, и это никак не вредит ее репутации. Погуглите Марту Хант, и вы найдете сотни ее снимков в белье. Я просто оставлю это здесь,
– подписал в комментариях снимок фотограф.
Марта Хант / GettyImages
Пока Марта Хант официально не прокомментировала последние слова Петерсона, однако представители модельного агентства IMG сообщили, что Хант оставляет за собой право обратиться в суд.
Марта Хант / GettyImages