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      Звезда Victoria's Secret Марта Хант пригрозила судом папарацци за фото ее голых ягодиц

      102 Читати новину українською
      Марта Хант
      Марта Хант / GettyImages

      Модель Victoria's Secret Марта Хант готова подать иск в суд за откровенную фотографию, которую опубликовал фотограф Кристофер Петерсон.

      Петерсон сфотографировал Марту Хант, когда она садилась в машину и ветер поднял ее платье. Об этом сообщает издание Page Six.

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      Так, папарацци сфотографировал обнаженные ягодицы "ангела" Victoria's Secret. Впоследствии Кристофер опубликовал на своей странице в Instagram обрезанную пикантную часть фото модели и сообщил, что представители Хант грозятся подать в суд на него. Впоследствии он удалил свой пост.

      Я считаю, это смешно. Учитывая тот факт, что она – модель нижнего белья. Ее работа – демонстрировать тело в красивом белье, и это никак не вредит ее репутации. Погуглите Марту Хант, и вы найдете сотни ее снимков в белье. Я просто оставлю это здесь,
      – подписал в комментариях снимок фотограф.


      Марта Хант / GettyImages

      Пока Марта Хант официально не прокомментировала последние слова Петерсона, однако представители модельного агентства IMG сообщили, что Хант оставляет за собой право обратиться в суд.


      Марта Хант / GettyImages

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
      Источник: 24 Канал
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