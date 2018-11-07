Звезда Victoria's Secret Марта Хант пригрозила судом папарацци за фото ее голых ягодиц

Модель Victoria's Secret Марта Хант готова подать иск в суд за откровенную фотографию, которую опубликовал фотограф Кристофер Петерсон.

Петерсон сфотографировал Марту Хант, когда она садилась в машину и ветер поднял ее платье. Об этом сообщает издание Page Six.

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Так, папарацци сфотографировал обнаженные ягодицы "ангела" Victoria's Secret. Впоследствии Кристофер опубликовал на своей странице в Instagram обрезанную пикантную часть фото модели и сообщил, что представители Хант грозятся подать в суд на него. Впоследствии он удалил свой пост.

Я считаю, это смешно. Учитывая тот факт, что она – модель нижнего белья. Ее работа – демонстрировать тело в красивом белье, и это никак не вредит ее репутации. Погуглите Марту Хант, и вы найдете сотни ее снимков в белье. Я просто оставлю это здесь,

– подписал в комментариях снимок фотограф.



Марта Хант / GettyImages

Пока Марта Хант официально не прокомментировала последние слова Петерсона, однако представители модельного агентства IMG сообщили, что Хант оставляет за собой право обратиться в суд.



Марта Хант / GettyImages