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Звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен раскритиковал киноиндустрию за расизм и гомофобию

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Иэн Маккеллен
Иэн Маккеллен / Фото из открытых источников

Ветеран британской сцены, 78-летний актер Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа в кинотрилогии "Властелин колец", в интервью изданию раскритиковал Голливуд за расизм и гомофобию.

Актер осудил киноиндустрию за ущемление прав меньшинств на экране, пишет The Guardian.

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 Иэн Маккеллен

Маккеллен прокомментировал, стоит ли показывать молодого Дамблдора явным гомосексуалистом в сиквеле ленты "Фантастические животные и где они обитают".

"В Голливуде только недавно обнаружили, что в мире существуют темнокожие люди. Голливуд на протяжении всей своей истории издевался над женщинами. И геев не существует", – заявил актер.

Он также добавил, что драма 1998 года "Боги и монстры" режиссера Билла Кондона стала тем редким исключением, когда Голливуд поднял вопрос гомосексуализма.

"Это тот самый момент, когда Голливуд, наконец, признал, что вокруг есть геи, хотя половина Голливуда – геи", – сказал Маккеллен.

Отметим, в 2016 году Маккеллен осудил кинопремию Оскар за то, что она не вручает награды открытым геям.

"Ни один открытый гей не получал Оскар. Интересно, это случайность или политика? Том Хэнкс, Филипп Сеймер Хоффман и Шон Пенн получали награду за лучшую мужскую роль, изображая на экране геев. А может стоит дать награду мне за то, что я играл натурала?" – заявил актер.

Теги: LifeStyle ЛГБТ Кино
Источник: 24 Канал
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