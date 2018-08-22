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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Звездная блогер Кьяра Ферраньи показала, как подрос сын: трогательные фото

27 Читати новину українською
Кьяра Ферраньи и Лео
Кьяра Ферраньи и Лео / Instagram

Знаменитая итальянская пара, блогер Кьяра Ферраньи и ее возлюбленный рэпер Fedez, которые накануне впервые стали родителями, отпраздновали пять месяцев сына.

Новые снимки Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

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19 марта у звездной пары родился сын Лео. С первых дней рождения малыша, Кьяра активно публикует его фото в социальных сетях и нежно называет сына Леончино.

Ферраньи распространила нежные семейные фото, на которых задувают свечку на праздничном десерте.

"Счастливых 5 месяцев, пудинг", – прокомментировала фото очаровательная мама.

К'яра Ферраньї і Лео

Кьяра Ферраньи с женихо Fedez и сыном Лео / Instagram

К'яра Ферраньї і Лео
Кьяра Ферраньи с женихом Fedez и сыном Лео / Instagram

Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные романы Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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