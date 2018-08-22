Звездная блогер Кьяра Ферраньи показала, как подрос сын: трогательные фото

Знаменитая итальянская пара, блогер Кьяра Ферраньи и ее возлюбленный рэпер Fedez, которые накануне впервые стали родителями, отпраздновали пять месяцев сына.

Новые снимки Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

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19 марта у звездной пары родился сын Лео. С первых дней рождения малыша, Кьяра активно публикует его фото в социальных сетях и нежно называет сына Леончино.

Ферраньи распространила нежные семейные фото, на которых задувают свечку на праздничном десерте.

"Счастливых 5 месяцев, пудинг", – прокомментировала фото очаровательная мама.

Кьяра Ферраньи с женихо Fedez и сыном Лео / Instagram



Кьяра Ферраньи с женихом Fedez и сыном Лео / Instagram

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 22 Сер 2018 р. о 12:54 PDT

Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.



Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.