Звездная блогер Кьяра Ферраньи показала, как подрос сын: трогательные фото
Знаменитая итальянская пара, блогер Кьяра Ферраньи и ее возлюбленный рэпер Fedez, которые накануне впервые стали родителями, отпраздновали пять месяцев сына.
Новые снимки Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.
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19 марта у звездной пары родился сын Лео. С первых дней рождения малыша, Кьяра активно публикует его фото в социальных сетях и нежно называет сына Леончино.
Ферраньи распространила нежные семейные фото, на которых задувают свечку на праздничном десерте.
"Счастливых 5 месяцев, пудинг", – прокомментировала фото очаровательная мама.
Кьяра Ферраньи с женихо Fedez и сыном Лео / Instagram
Кьяра Ферраньи с женихом Fedez и сыном Лео / Instagram
Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.
Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.