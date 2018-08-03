Звездная Кьяра Ферраньи очаровала сеть семейными фото с отдыха

Знаменитая итальянская блогер Кьяра Ферраньи активно ведет свои страницы в социальных сетях и часто делится с поклонниками фотографиями со своим женихом, популярным итальянским рэпером Fedez и их общим сыном Лео.

Так, Ферраньи показала фанатам фото с отдыха на Ибице на своей странице в Instagram.

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Кроме того, итальянка опубликовала забавное видео с четырехмесячным сыном Лео, на котором мальчик учится плавать в бассейне.

Смотрите видео с сыном Кьяры Ферраньи:

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 3 Сер 2018 р. о 7:08 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 3 Сер 2018 р. о 4:48 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 2 Сер 2018 р. о 8:34 PDT

Допис, поширений Fedez (@fedez) 2 Сер 2018 р. о 10:37 PDT

9 марта в Кьяры Ферраньи и Fedez родился сын Лео. С первых дней рождения малыша, Кьяра публиковала его фото в социальные сети.

Малыш получил имя в честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр итальянского дизайна середины 20-го века.

Кто такая Кьяра Ферраньи?

Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad. Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.