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Звездная мама Ева Лонгория показала трогательное фото с сыном

47 Читати новину українською
Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном / Скриншот из видео HOLA!

Голливудская актриса Ева Лонгория, которая наслаждается материнством, накануне снялась для обложки американского издания "HOLA! USA".

 

Ева Лонгория украсила обложку журнала вместе со своим одномесячным сыном Сантьяго Энрике. Звезда опубликовала новый снимок с фотосессии на своей странице в Instagram.

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На фото звездная мама нежно обнимает своего сына.

Еще одно фото Сантьяго с его первой фотосессии с мамой. Я не могла опубликовать больше фото потому, что я медленно возвращаюсь из декретного отпуска. Однако это фото совершенно. Он стал чем-то большим, чем я могла когда-нибудь просить,
– прокомментировала Ева снимок с малышом.

єва лонгорія

Напомним, в день рождения первенца издание "HOLA! USA" получило эксклюзивное право на публикацию первого фото Евы Лонгории с сыном. Ева Лонгория родила мальчика от мужчины Хосе Антонио Бастонь 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все труднее ходить, из-за чего с нетерпением ожидала роды.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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