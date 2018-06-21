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Звездная мамочка Крисси Тейген выпустила сияющий бьюти-продукт

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Телевизионная звезда и модель Крисси Тейген, которая месяц назад во второй раз стала матерью, также решила податься в бьюти-индустрию и выпустила собственное масло для тела Becca x Chrissy.

Крисси совместно с брендом Becca представила "летнее" масло для тела с эффектом золотистого сияния. В бутылке косметического средства масло переливается как настоящее золото и создает на теле красивые блики.

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Кампейн бьюти-продукта был создан еще во время беременности Тейген. Это подтверждает ее округлый живот, который просматривается сквозь коричневое платье-рубашку и который с нежностью поддерживает рукой звезда.

Крисси Тейген презентовала масло для тела Becca x Chrissy

 

 

Ранее похожий продукт выпускала певица Рианна, – тогда она создала средство для тела Body Lava. Также тематика золота присутствовала и в новых "эротических" духах Ким Кардашян, которые наделали не мало шума в бьюти индустрии. Косметологи в свою очередь рекомендуют подчеркивать грудь, плечи и ключицы обычным хайлайтером, если вам трудно достать брендовые косметические продукты.

Напомним, Крисси Тейген родила сына в середине мая этого года. Отцом ребенка стал исполнитель Джон Ледженд, с которым она познакомилась более 10 лет назад в 2007 году на съемках клипа "Stereo". У пары также есть 2-летняя дочь Луна Симона.

Теги: LifeStyle Мода Красота
Источник: 24 Канал
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