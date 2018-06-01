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Звездная подруга Меган Маркл закрутила роман с 25-летним певцом

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Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас

Индийская актриса Приянка Чопра, которая является близкой подругой герцогини Сассекской Меган Маркл, спешит устроить свою личную жизнь. Голливудская звезда закрутила роман с 25-летним певцом и актером Ником Джонасом.

Об этом сообщает US Weekly.

Пожалуй, свадьба принца Гарри и Меган Маркл повлияла не на одну влюбленную пару. Так, подруга герцогини Сассекской Приянка Чопра начала отношения с артистом, который на 10 лет младше нее.

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Слухи об отношениях звездной пары начались после того, как 35-летнюю Приянку увидели в сопровождении Ника Джонаса во время концерта. Знаменитости наслаждались компанией друг друга, а уже на следующий день посетили бейсбольную игру "Лос-Анджелес Доджерс".

Приянка и Ник очень тесно сидели друг возле друга, говорили и смеялись. Они выглядели счастливыми. Звезды не пытались отгородиться от других болельщиков, поскольку они находились в общественном месте. Поэтому актеры охотно общались с другими людьми,
– рассказал болельщик, который узнал актеров.

Очевидцам удалось зафиксировать момент, когда Приянка Чопра и Ник Джонас шли на свои места, чтобы поболеть за любимую команду.

 

"Они встречаются", – подтвердили все слухи инсайдеры издания.

Отметим, что Приянка и Ник знакомы несколько лет. Сначала их отношения были дружескими. Пара появилась на MetGala 2017 вместе, счастливо улыбаясь перед фотографами. Тогда Приянка Чопра пояснила, что они случайно договорились о совместном походе на красную дорожку. По ее словам, Ник Джонас предложил ей посетить вместе мероприятие и она согласилась. Видимо, за год дружбы их отношения переросли в нечто большее.


Приянка Чопра и Ник Джонас

Теги: LifeStyle Звездные романы Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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