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      Звездная теннисистка снялась в откровенной фотосессии для журнала: фото

      377 Читати новину українською
      Доминика Цибулкова
      Доминика Цибулкова

      Известная словацкая теннисистка Доминика Цибулкова приняла участие в откровенной фотосессии для чешского журнала Grade.

      Откровенным фото 29-летняя теннисистка поделилась в своем Instagram.

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      29-летняя теннисистка из Словакии позировала в открытом плаще для фотографа Лукаша Кимличка. Этот сезона Цибулкова завершила на 25-й строчке в рейтинге WTA.

      Напомним, что словацкая теннисистка была четвертой ракеткой мира и третьим номером юниорского рейтинга. Доминика – финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014 год), победительница итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2016).

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      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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