Звездная теннисистка снялась в откровенной фотосессии для журнала: фото

Известная словацкая теннисистка Доминика Цибулкова приняла участие в откровенной фотосессии для чешского журнала Grade.

Откровенным фото 29-летняя теннисистка поделилась в своем Instagram.

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29-летняя теннисистка из Словакии позировала в открытом плаще для фотографа Лукаша Кимличка. Этот сезона Цибулкова завершила на 25-й строчке в рейтинге WTA.

Напомним, что словацкая теннисистка была четвертой ракеткой мира и третьим номером юниорского рейтинга. Доминика – финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014 год), победительница итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2016).

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