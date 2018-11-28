Звездная теннисистка снялась в откровенной фотосессии для журнала: фото
Известная словацкая теннисистка Доминика Цибулкова приняла участие в откровенной фотосессии для чешского журнала Grade.
Откровенным фото 29-летняя теннисистка поделилась в своем Instagram.
Читайте также: Свитолина заинтриговала фанатов новой откровенной фотосессией
29-летняя теннисистка из Словакии позировала в открытом плаще для фотографа Лукаша Кимличка. Этот сезона Цибулкова завершила на 25-й строчке в рейтинге WTA.
Напомним, что словацкая теннисистка была четвертой ракеткой мира и третьим номером юниорского рейтинга. Доминика – финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014 год), победительница итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2016).
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Берни Экклстоун предложил провести гран-при в Лондоне28 июня 2012 , 17:45
Впервые за 14 лет в финале соревнований MercedesCup сыграет немец14 июля 2013 , 13:06
"Стоук" и "Арсенал" - одна сенсация на двоих. Результаты 15 тура АПЛ. ВИДЕО6 декабря 2014 , 19:13
УЕФА продлит контракт с "Газпромом"7 октября 2015 , 09:26