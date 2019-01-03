Звездная украинская биатлонистка рассказала, когда завершит карьеру

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец рассказала о проблемах с коленями, которые не позволят ей выступить в текущем сезоне.

Для украинской биатлонистки Ирины Варвинец прошлый сезон выдался неоднозначным. Во время подготовительного периода спортсменка имела проблемы с коленями, оттого не смогла показать достойный результат на этапах Кубка мира и Олимпийский играх.

Читайте также: Российский биатлонист Жирный выступает в форме сборной Украины

Конкретного решения я еще не приняла, потому что не все вопросы пока решены. Мои выводы МРТ отправлены в Германию, идет консультация с врачами. Думаю, что раньше весны никто ничего не скажет, даже если я приму окончательное решение. Но этот сезон я пропускаю полностью,

– сказала Ирина Варвинец в интервью Xsport.

Напомним, что весной прошлого года Варвинец заявила, что берет паузу в своей спортивной карьере связанную с решением некоторых проблем со здоровьем. За это время Ира успела выйти замуж, стать членом комиссии атлетов НОК, а также удостоиться звания "Женщины года" в Чернигове.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24