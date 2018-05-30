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Звездная золушка: Пэрис Джексон сбежала с модного показа без обуви

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Пэрис Джексон
Пэрис Джексон

Дочь легендарного певца Майкла Джексона – модель Пэрис Джексон – отличилась неожиданной выходкой на модном круизном показе бренда Dior. Звезда внезапно покинула шоу и показала потом фото без обуви.

25 мая во Франции состоялся модный показ круизной коллекции бренда Dior. Светское мероприятие состоялось в замке Шантийи, что недалеко от Парижа. Дизайнеры оригинально подошли к созданию шоу, задействовав лошадей и обоятельных всадниц в платьях.

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Модный показ стал одним из самых ожидаемых событий во Франции. Светское мероприятие посетили голливудские знаменитости, в частности, модель Пэрис Джексон, которая является дочерью покойного Майкла Джексона. Однако звезда решила не задерживаться до конца шоу, а в начале действа неожиданно покинула замок Шантийи. При этом Пэрис Джексон, которая была одета в роскошное платье с цветным притном и роскошные босоножки, разулась неподалеку от места проведения показа.

"Ушла раньше и сделала вот что", – написала Пэрис Джексон, добавив фото, на котором она стояла босиком во время дождя и наслаждалась стихией.

В западных СМИ сразу же предположили, что причиной такой выходки Пэрис Джексон была концепция шоу. Дизайнеры Dior решили создать коллекцию в стиле Марии Грации-Кюри. Темой модного шоу стало мексиканское женское родео. Именно вовлечение животных в шоу заставило Пэрис Джексон покинуть показ Dior Cruise 2019.

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Как известно, дочь Майкла Джексона является одной из американских защитниц животных. Это Пэрис подтвердила на странице в Twitter, где она объяснила свое поведение.

Чтобы быть понятой, я не "саботировала" шоу. Я тихо встала и ушла, стараясь не показывать сцен, я не поддерживаю, когда животных клеймят и бьют. Я ни в коем случае не пытаюсь быть врагом мира моды, но хочу оставаться собой,
– написала Пэрис Джексон.

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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