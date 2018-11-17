Звездные экс-игроки сборной Украины получили тренерские лицензии: фото

Сразу несколько экс-футболистов сборной Украины получили тренерские лицензии категории "А" от УЕФА.

Экс-игрок сборной Украины Марко Девич сообщил о том, что он, вместе с Эдмаром, Олегом Гусевым, Владимиром Гоменюком и Сергеем Кравченко получили тренерские лицензии.

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Отметим, что в Украине диплом категории "А" дает возможность становиться тренером команд Первой и Второй лиг или ассистентом главного тренера в команде высшего дивизиона.

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