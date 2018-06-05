Звездные Кьяра Ферраньи и Fedez снялись в эротической фотосессии: 18+

Известная итальянская пара – блогер Кьяра Ферраньи и певец Fedez – приняла участие в интимной фотосессии в ванной комнате.

Фото опубликовала блогер на своей странице в Instagram.

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Мужчина моей мечты, который очень скоро станет моим мужем. Я горжусь тобой,

– прокомментировала Кьяра фотографию.

Отметим, что автором фото стал израильский фотограф Гай Арош. В его портфолио – работы для Vogue, Bazaar, NY times, Dazed, Elle, GQ, рекламные кампании для крупнейших брендов и снимки звезд мировой величины.

Допис, поширений Guy Aroch (@guyaroch) 4 Чер 2018 р. о 1:48 PDT

Напомним, Кьяра и Fedez обручились в мае 2017-го после нескольких месяцев романа, а в октябре девушка официально подтвердила, что ждет ребенка.

Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых фэшн-блоггеров. Кроме того, популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.



Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Ключи.



19 марта у пары родился сын Лео.