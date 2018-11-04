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      Звездные развода: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер пройдут курс терапии у психотерапевта

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      Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
      Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / GettyImages

      Экс-супруги Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер уже подписали официальные документы о разводе и ожидают подтверждения верховного судьи Лос-Анджелеса. Вместе с этим, они решили полгода ходить к семейному психотерапевту, чтобы тот помог им сохранить дружеские отношения, ведь пара имеет совместную опеку над тремя детьми.

      Об этом сообщает издание TMZ.

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      Как известно, голливудские бывшие супруги воспитывает двух дочек 12-летнюю Вайолет Энн и 9-летнюю Сэру Розу Элизабет и 6-летнего сына Сэма Гарнера. Бен и Дженнифер заключили договор, по которому обязуются в присутствии детей никогда не говорить друг о друге плохо. Так, раз в месяц на протяжении полугода актеры начнут посещать психолога, который поможет воспитывать общих детей.

      Они будут работать над тем, чтобы научиться избегать споров, криков и сквернословия. Все это делается для их детей,
      – говорится в источнике.


      Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / GettyImages

      Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер впервые объявили о своем намерении расстаться в июле 2015 года. До этого пара состояла в браке 12 лет. 6 октября Бен и Дженнифер подписали документы о разводе и согласовали все вопросы в присутствии адвокатов. По информации СМИ, сейчас актриса встречается с бизнесменом Джоном Миллером.

      Несмотря на это, экс-жена не покинула Аффлека в борьбе с алкозависимостью. Именно она отвезла его в реабилитационный центр в Малибу. Недавно актер вернулся оттуда домой.

      Теги: Звездные разводы Кино LifeStyle Голливуд
      Источник: 24 Канал
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