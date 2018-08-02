Звездные родители с детьми снялись для модного глянца: трогательные фото
Для сентябрьского выпуска издания Harper's Bazaar fashion-директор Карин Ройтфельд подготовила настоящий сюрприз. Женщина решила посвятить номер вечным ценностям – семье. За героев редактор выбрала известных звезд с их ближайшими родственниками.
Об этом сообщают на сайте издания.
Для выпуска нового номера Harper's BAZAAR ICONS Карин пригласила на модную фотосъемку таких звезд, как Канье Уэста, Кристину Агилеру, Лайонела и Николь Ричи, Стивена и Лив Тайлер, Билли Айдола, Теодору и Александру Ричардс, Пэрис Джексон, Брюса Спрингстина и других. Автором трогательной съемки стал культовый фотограф Марио Сорренти.
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Репер Канье Уэст с детьми Сеинтом и Норт
Певица Кристина Агилера с детьми Саммер и Максом
Артист Лайонел Ричи с дочерью Николь
Музикант Брюс Спрингстин с дочерью Джессикой
Модели Сестры Теодора и Олександра Ричардс
Певица Эрика Баду с детьми Пумой, Марсом и Севеном
В честь сентябрьского выпуска глянца издания Harper's Bazaar устроит одноименную вечеринку в Нью-Йорке, которая состоится 7 июля в легендарном отеле Plaza, при поддержке Infor, Stella Artois, Fujifilm, Estée Lauder, Saks Fifth Avenue и Genesis.