Звездные российские биатлонисты подозреваются в употреблении допинга

30 ноября Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против российских спортсменов о нарушении антидопинговых правил.

В деле фигурируют Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Решение базируется на исследованиях образцов, собранных в период с 2012 по 2015 год. Об этом сообщается на сайте организации.

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Кроме того, эти данные подтверждены доказательствами, раскрытыми в докладе комиссии Ричарда Макларена.

Среди фигурантов дел единственным действующим биатлонистом является Александр Печенкин. Его предварительно отстранили от соревнований. Рабочая группа экспертов IBU продолжит расследовать потенциальные нарушения антидопинговых правил россиянами в этом виде спорта.

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