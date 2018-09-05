Звездные украинские спортсмены сыграли свадьбу и уже отдыхают на Мальдивах: пикантные фото

Украинский пловец Михаил Романчук и легкоатлетка Марина Бех 2 сентября официально поженились.

Пара украинских спортсменов поделились фотографиями со свадьбы и уже проводят медовый месяц на Мальдивах. Фото были опубликованы в Instagram-аккаунтах Михаила и Марины.

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"Нашим отношениям ровно два года. Мы познакомились во время летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. После одной из тренировок Марина шла в столовую. Я заговорил с ней, разговор затянулся аж на сорок минут. Мы обменялись номерами телефонов, стали общаться. Я увлекся Маринкой! Она покорила мое сердце открытостью, искренностью, добротой. Это просто невероятный человек!", – рассказал Романчук expres.ua.

Марина и Михаил сейчас проводят медовый месяц на Мальдивах. "Рай в моей жизни", – подписала фото Бех.

Напомним, Марина Бех стала вице-чемпионкой Европы по прыжкам в длину. Михаил Романчук стал победителем финального заплыва на 800 метров вольным стилем, завоевал золото на дистанции 400 метров вольным стилем и серебро на 1500 метров вольным стилем.

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