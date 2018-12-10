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      Звездный баскетболист сборной Украины вернулся в чемпионат Франции

      5 Читати новину українською
      Сергей Гладырь вернулся в "Монако"
      Сергей Гладырь вернулся в "Монако"

      Баскетболист сборной Украины Сергей Гладырь заключил месячный контракт с французским "Монако".

      Текущее соглашение Гладира с "Монако" рассчитано на месяц с возможностью продления. Первый матч после возвращения в Монако наш баскетболист может сыграть 12 декабря в Еврокубке против турецкого "Галатасарая".

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      Украинец с 2015 года выступал за "Монако" и вместе с командой выиграл 3 Кубка французской лиги. Последние 3 недели он тренировался вместе с "Монако", в сборную Украины на матчи против Словении и Испании вызов не получал.

      В квалификации чемпионата мира 2019 года Сергей Гладырь сыграл за сборную Украины в восьми поединках. Набирал в среднем 10,9 очка, 5 подборов, 2,3 передачи.

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      Теги: Сборная Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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