Звездный баскетболист сборной Украины вернулся в чемпионат Франции
Баскетболист сборной Украины Сергей Гладырь заключил месячный контракт с французским "Монако".
Текущее соглашение Гладира с "Монако" рассчитано на месяц с возможностью продления. Первый матч после возвращения в Монако наш баскетболист может сыграть 12 декабря в Еврокубке против турецкого "Галатасарая".
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Украинец с 2015 года выступал за "Монако" и вместе с командой выиграл 3 Кубка французской лиги. Последние 3 недели он тренировался вместе с "Монако", в сборную Украины на матчи против Словении и Испании вызов не получал.
В квалификации чемпионата мира 2019 года Сергей Гладырь сыграл за сборную Украины в восьми поединках. Набирал в среднем 10,9 очка, 5 подборов, 2,3 передачи.
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