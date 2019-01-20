Звездный биатлонист неуклюже упал во время старта в Рупольдинге: видео

Французский биатлонист Мартен Фуркад не сумел финишировать на подиуме в масс-старте в немецком Рупольдинге на этапе Кубка мира. Он был лишь четвертый.

В начале гонки Фуркад неуклюже упал среди остальных биатлонистов. Но сумел подняться и продолжить гонку. Однако он потерял время.

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Видео падения Фуркада во время масс-старта в Рупольдинге

This is why he arrived late at the shooting range! Short fall for Martin Fourcade before the first prone. #RUH19



Julian Eberhard and Simon Eder in the lead after the prone!



Watch the men's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/llwOMAhibJ — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 січня 2019 р.

Видео лучших моментов мужского масс-старта в Рупольдинге

It's been dramatic race and an even more dramatic last loop! #RUH19



The men's mass start had everything and there's more to come soon with the women's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/7Rs310yF85 — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 січня 2019 р.

Стоит отметить, что Фуркад финишировал четвертым, отстав от победителя – норвежца Йоханнеса Бё на 8,6 секунд. До третьего места французу не хватило 5,8 секунд.

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