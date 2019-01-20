Звездный биатлонист неуклюже упал во время старта в Рупольдинге: видео
Французский биатлонист Мартен Фуркад не сумел финишировать на подиуме в масс-старте в немецком Рупольдинге на этапе Кубка мира. Он был лишь четвертый.
В начале гонки Фуркад неуклюже упал среди остальных биатлонистов. Но сумел подняться и продолжить гонку. Однако он потерял время.
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Видео падения Фуркада во время масс-старта в Рупольдинге
Видео лучших моментов мужского масс-старта в Рупольдинге
Стоит отметить, что Фуркад финишировал четвертым, отстав от победителя – норвежца Йоханнеса Бё на 8,6 секунд. До третьего места французу не хватило 5,8 секунд.
Источник: 24 Канал
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