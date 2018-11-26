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      Звездный боксер продает свой чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

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      Британский боксер продает чемпионский пояс
      Британский боксер продает чемпионский пояс

      Обладатель титула чемпиона Европы по версии IBF в весе до 59 кг шотландский средневес Ронни Кларк (21-4-2, 10 КО) выставил свой чемпионский титул на продажу через интернет-аукцион eBay.

      Стартовая цена лота составляет 1050 фунтов. 33-летний шотландец заявил, что продает пояс, так как у него нет денег на то, чтобы купить сыну подарок на Рождество. Связано это с тем, что из-за травмы соперника был отменен его следующий поединок.

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      Кларк указал, что готов поставить автограф на поясе, а также в случае необходимости доставить пояс покупателю лично.


      Ронни Кларк продает чемпионский пояс

      Напомним, что в феврале 2018 года Кларк победил перспективного англичанина Зелфа Барретта (20-1, 12 КО) и отобрал у него титул. Но с тех пор на ринг так и не выходил. Именно последний факт и является причиной решения расстаться с регалией.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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