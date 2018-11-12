Звездный футболист "Баварии" ударил журналиста за критику после матча

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери ударил журналиста после поражения от "Боруссии" (2:3) в 11-м туре Бундеслиги.

По информации Bild, Рибери дал пощечину журналисту beIN Sports Патрику Гийю после того, как тот обвинил француза в двух пропущенных голах "Баварии" от "шмелей".

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Отмечается, что участники столкновения давно знакомы. "Бавария" официально подтвердила эту информацию.

"Мы договорились с Патриком Гийю, что обсудим ситуацию во время личной встречи. Поговорим о том, как мы можем решить этот вопрос. Гийю в этом лично заинтересован", – заявил спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.

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