Звездный Хэмилтон упал во время тестов мотоцикла Yamaha

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон упал с мотоцикла Супербайка во время заездов в Хересе, однако избежал травм.

Хэмилтон ездил на мотоцикле Yamaha YZF-R1, на котором в этом году соревновались гонщики официальной Yamaha, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Во время тестов Хэмилтон работал с двумя официальными пилотами команды Yamaha Михаэлем ван дер Марком и Алексом Лоусом, которые в этом году выиграли на двоих три гонки WSBK.

Впрочем, опытный инструктор не помог британцу избежать падения – на одном из кругов он вылетел из седла и приложился об асфальт. Серьезных травм удалось избежать, так что через некоторое время гонщик вернулся на трассу, но уже на запасном мотоцикле.

Хэмилтон известен своей любовью к мотоциклам. В 2017 году он стал послом марки MV Agusta, которая вместе с гонщиком выпустила ограниченную серию байка F4 LH 44, а в начале 2018 года принял участие в совместных заездах с Кэлом Кратчлоу.

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