Звездный экс-игрок "Металлиста" и "Днепра" может вернуться в украинский клуб
Бывший защитник "Металлиста" и "Днепра" Папа Гуйе близок к подписанию контракта с "Карпатами".
Об этом сообщил FootballHub на своей странице в Twitter.
"Папа Гуйе снова близок к возвращению в украинский футбол. С "Динамо" у сенегальца не сложилось, он в пути на Галичину. Там ему готовы предложить полноценный контракт", – подтвердил информацию украинский журналист Игорь Бурбас.
Отметим, что Папа Гуйе недавно поддерживал форму на базе "Динамо" в Конча-Заспе и даже прошел летний сбор с киевлянами, но тренерский штаб "бело-синих" принял решение отказаться от услуг сенегальца.
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Источник: 24 Канал
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