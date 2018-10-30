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      Звездный экс-игрок "Металлиста" и "Днепра" может вернуться в украинский клуб

      94 Читати новину українською
      Папа Гуйе вернется в Украину
      Папа Гуйе вернется в Украину

      Бывший защитник "Металлиста" и "Днепра" Папа Гуйе близок к подписанию контракта с "Карпатами".

      Об этом сообщил FootballHub на своей странице в Twitter.

      "Папа Гуйе снова близок к возвращению в украинский футбол. С "Динамо" у сенегальца не сложилось, он в пути на Галичину. Там ему готовы предложить полноценный контракт", – подтвердил информацию украинский журналист Игорь Бурбас.

      Отметим, что Папа Гуйе недавно поддерживал форму на базе "Динамо" в Конча-Заспе и даже прошел летний сбор с киевлянами, но тренерский штаб "бело-синих" принял решение отказаться от услуг сенегальца.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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