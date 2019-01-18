10:30
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Звездный экс-игрок "Шахтера" стал отцом: трогательное фото

      27 Читати новину українською
      Фред став отцом
      Фред став отцом / Фото из открытых источников

      Экс-полузащитник "Шахтера" Фред, который прошлым летом был куплен "Манчестер Юнайтед", стал отцом.

      Фред в соцсети Instagram поделился с поклонниками фотографией со своей женой Моникой и новорожденным сыном.

      Читайте также: В "Шахтере" готовятся к смене тренера: названа кандидатура на замену Фонсеке

      "Добро пожаловать в мир, мой любимый сын! Мы так тебя любим, Бенджамин", – написал счастливый отец.

      Интересно, что в "Манчестер Юнайтед" наступил настоящий baby boom. Ранее на неделе родителями стали Неманья Матич и Поль Погба.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      сегодня , 10:01 Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      Євгенія Мазур
      Какие судьи стали лучшими в 2018 году: мнение людей
      сегодня , 10:00 Какие судьи стали лучшими в 2018 году: мнение людей
      Ірина Шиба 20
      Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      16 января , 17:00 Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      703
      Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      сегодня , 08:41 Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      Злой Одессит 2079
      Украина – Польша: как изменят "антибандеровский" закон и что это означает
      17 января , 21:11 Украина – Польша: как изменят "антибандеровский" закон и что это означает
      Євгенія Мазур 630
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      "Шахтер" может проводить матчи ЛЧ в Львове
       6 июля 2014 , 17:06
      Серия А, 23 тур. "Ювентус" сенсационно теряет очки с аутсайдером
       15 февраля 2015 , 23:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук