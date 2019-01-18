Звездный экс-игрок "Шахтера" стал отцом: трогательное фото

Экс-полузащитник "Шахтера" Фред, который прошлым летом был куплен "Манчестер Юнайтед", стал отцом.

Фред в соцсети Instagram поделился с поклонниками фотографией со своей женой Моникой и новорожденным сыном.

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"Добро пожаловать в мир, мой любимый сын! Мы так тебя любим, Бенджамин", – написал счастливый отец.

Интересно, что в "Манчестер Юнайтед" наступил настоящий baby boom. Ранее на неделе родителями стали Неманья Матич и Поль Погба.

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