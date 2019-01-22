Звездный экс-вратарь "Реала" оценил потенциал украинца Лунина
Экс-вратарь мадридского "Реала" Кико Касилья поделился впечатлениями от тренировок вместе с украинцем Андреем Луниным, что выступает на правах аренды за "Леганес".
Слова испанского вратаря цитирует авторитетное издание Marca.
Читайте также: Украинский вратарь Лунин отказался возвращаться в "Реал"
Он скромный парень, который любит упорно работать. Я не знаю, останется ли он в Мадриде, или нет, но он будет хорошим вратарем,
– сказал Касилья.
Напомним, что 32-летний испанский вратарь подписал контракт с английским "Лидс Юнайтед" на 4,5 года, где он будет выступать, перейдя в качестве свободного агента.
Андрей Лунин перебрался в мадридский клуб прошлым летом и прошел вместе с командой предсезонную подготовку. Сейчас украинец выступает на правах аренды в "Леганесе", где сыграл всего 4 матча во всех турнирах.