Звездный экс-вратарь "Реала" оценил потенциал украинца Лунина

Экс-вратарь мадридского "Реала" Кико Касилья поделился впечатлениями от тренировок вместе с украинцем Андреем Луниным, что выступает на правах аренды за "Леганес".

Слова испанского вратаря цитирует авторитетное издание Marca.

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Он скромный парень, который любит упорно работать. Я не знаю, останется ли он в Мадриде, или нет, но он будет хорошим вратарем,

– сказал Касилья.

Напомним, что 32-летний испанский вратарь подписал контракт с английским "Лидс Юнайтед" на 4,5 года, где он будет выступать, перейдя в качестве свободного агента.

Андрей Лунин перебрался в мадридский клуб прошлым летом и прошел вместе с командой предсезонную подготовку. Сейчас украинец выступает на правах аренды в "Леганесе", где сыграл всего 4 матча во всех турнирах.

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