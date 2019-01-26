Звездный конкурент Ярмоленко в "Вест Хэме" неожиданно решил остаться в клубе

Форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович сообщил, что не собирается уходить из лондонской команды.

Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте также: "Карпаты" подтвердили переход Шведа

Хочу оставить в стороне все предложения и помочь клубу подняться как можно выше в таблице, а также выиграть вместе с командой кубок. Думаю, ни для кого не секрет, что у меня было предложение от другого клуба, и должен признать, оно было достаточно привлекательным для меня и моей семьи. Очевидно, что в Лондоне и "Вест Хэме" я чувствую себя как дома, и надеюсь, болельщики это чувствуют,

– написал Арнаутович.

24 канал писал, что "Вест Хэм" отклонил 35-миллионное предложение из Китая о продаже лидера "молотобойцев" Марко Арнаутовича.

Однако агент австрийского форварда Роб Гренер был этим недоволен, а сам футболист хотел сменить клуб.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram