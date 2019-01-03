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      Звездный конкурент Ярмоленко в "Вест Хэме" засыпал украинца комплиментами

      66 Читати новину українською
      Самир Насри
      Самир Насри

      Французский полузащитник Самир Насри, который подписал краткосрочный контракт с "Вест Хэмом", дал первое интервью официальному сайту своего нового клуба.

      Самир Насри приятно высказался об Андрее Ярмоленко. Француз считает украинца большим талантом.

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      Я хорошо знаком со многими парнями в "Вест Хэме". Думаю, сейчас у нас есть все, чтобы стать большой командой. А какие футболисты! Великолепный Фелипе Андерсон, которого я помню по матчам в составе "Лацио". Джек Уилшер! Его я знаю еще совсем юным парнем в "Арсенале". Ярмоленко, Чичарито – безумные таланты! Мы должны финишировать в верхней части турнирной таблицы,
      – сказал Насри.

      Отметим, что в составе "молотобойцев" Насри, который с ноября 2017 года не выходил на поле из-за дисквалификации за допинг, будет выступать до конца сезона-2018/2019.

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      Теги: Спорт Футбол Вест Хем Андрей Ярмоленко
      Источник: 24 Канал
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