Звездный конкурент Ярмоленко в "Вест Хэме" засыпал украинца комплиментами

Французский полузащитник Самир Насри, который подписал краткосрочный контракт с "Вест Хэмом", дал первое интервью официальному сайту своего нового клуба.

Самир Насри приятно высказался об Андрее Ярмоленко. Француз считает украинца большим талантом.

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Я хорошо знаком со многими парнями в "Вест Хэме". Думаю, сейчас у нас есть все, чтобы стать большой командой. А какие футболисты! Великолепный Фелипе Андерсон, которого я помню по матчам в составе "Лацио". Джек Уилшер! Его я знаю еще совсем юным парнем в "Арсенале". Ярмоленко, Чичарито – безумные таланты! Мы должны финишировать в верхней части турнирной таблицы,

– сказал Насри.

Отметим, что в составе "молотобойцев" Насри, который с ноября 2017 года не выходил на поле из-за дисквалификации за допинг, будет выступать до конца сезона-2018/2019.

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