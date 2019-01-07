Звездный легионер "Динамо" рассказал о своем восстановлении после травмы

Легионер "Динамо" Миккель Дуэлунд показал, как он восстанавливается после травмы.

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд выложил фото в своем Instagram, на котором он находится в спортзале и продолжает восстанавливаться после травмы.

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Напомним, что Дуэлунд сломал лодыжку в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Яблонца" (0:1). Позже хавбек успешно перенес операцию.

Датчанин перебрался в "Динамо" из "Мидтьюлланда" прошлым летом, с тех пор сыграл 10 матчей и забил 1 гол во всех турнирах за киевский клуб.

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