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      Звездный Макгрегор второй раз стал отцом: фото

      8 Читати новину українською
      Конор МакГрегор второй раз стал отцом
      Конор МакГрегор второй раз стал отцом

      Суперзвезда UFC Конор МакГрегор сообщил в Instagram, что его жена Ди Девлин родила второго ребенка.

      При этом пока не совсем понятно, какой пол у новорожденного малыша, ирландец предпочел не разглашать эту информацию.

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      Еду домой с моими двумя здоровыми детьми и энергичной и здоровой супермамой. 2019 год начался замечательно. Спасибо всем за поздравления,
      – подписал фотографию боец.

      Напомним, что первый ребенок Макгрегора появился на свет 5 мая 2017 года, его назвали Конор Джек Макгрегор-младший. Оба ребенка экс-чемпиона UFC рождены от его гражданской жены – Ди Девлин.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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