Звездный Макгрегор второй раз стал отцом: фото
Суперзвезда UFC Конор МакГрегор сообщил в Instagram, что его жена Ди Девлин родила второго ребенка.
При этом пока не совсем понятно, какой пол у новорожденного малыша, ирландец предпочел не разглашать эту информацию.
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Еду домой с моими двумя здоровыми детьми и энергичной и здоровой супермамой. 2019 год начался замечательно. Спасибо всем за поздравления,
– подписал фотографию боец.
Напомним, что первый ребенок Макгрегора появился на свет 5 мая 2017 года, его назвали Конор Джек Макгрегор-младший. Оба ребенка экс-чемпиона UFC рождены от его гражданской жены – Ди Девлин.
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Источник: 24 Канал
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