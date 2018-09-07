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Звездный макияж: любимые хитрости знаменитых женщин

58 Читати новину українською
Белла Хадид
Белла Хадид

Некоторые знаменитости не меняют технику любимого макияжа в течение многих лет, поскольку нашли "фишки", которые лучше всего подчеркивают их красоту.

Смотрите дальше любимые и часто используемые техники в макияже, к которым прибегают мировые звезды.

Читайте также: Эмили Ратаковски поделилась секретами ежедневного макияжа для Vogue: видео

Дженнифер Лопес

Певица создает свой образ с помощью контуринга, делая скулы более выразительными. Также звезда проходится карандашом по контуру губ, немного выходя за их естественную линию.

Дженнифер также затемняет ямку Купидона (вертикальное углубление между носом и верхней губой), что визуально делает губы еще более объемными и чувственными.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Белла Хадид

Супермодель любит дрейпинг – коррекциюс помощью румян и хайлайтера. А еще Белла дополняет свой образ стрелками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

Гвен Стнфани

Любимый макияж Гвен – это красные губы, черные брови, белая кожа. Такой мейк она не меняет еще с начала своей карьеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gwen Stefani (@gwenstefani)

Сара Джессика Паркер

"Фишка" Сары в макияже – черно-серый макияж глаз и нюдовий блеск для губ. Именно благодаря темному смоки голубые глаза актрисы приобретают невероятный цвет и глубину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

Бейонсе

Знаменитость предпочитает натуральный макияж в золотистых оттенках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Кайли Дженнер

Кайли имеет собственный косметический бренд и постоянно показывает на себе новинки из своей продукции. Но неизменным в ее мейке является матовая кожа и четко прорисованные губы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Смотрите видео, как сделать макияж Кайли Дженнер

 

Ева Лонгория

Молодая мама любит плотные тональные средства и почему-то скрывает свои веснушки. Также актриса всегда делает акцент на глазах. Особенность макияжа Евы – интенсивное освещение области под глазами и носогубных складок.

 

Теги: LifeStyle Макияж Красота
Источник: Аdme
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