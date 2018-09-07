Звездный макияж: любимые хитрости знаменитых женщин

Некоторые знаменитости не меняют технику любимого макияжа в течение многих лет, поскольку нашли "фишки", которые лучше всего подчеркивают их красоту.

Смотрите дальше любимые и часто используемые техники в макияже, к которым прибегают мировые звезды.

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Дженнифер Лопес

Певица создает свой образ с помощью контуринга, делая скулы более выразительными. Также звезда проходится карандашом по контуру губ, немного выходя за их естественную линию.

Дженнифер также затемняет ямку Купидона (вертикальное углубление между носом и верхней губой), что визуально делает губы еще более объемными и чувственными.

Белла Хадид

Супермодель любит дрейпинг – коррекциюс помощью румян и хайлайтера. А еще Белла дополняет свой образ стрелками.

Гвен Стнфани

Любимый макияж Гвен – это красные губы, черные брови, белая кожа. Такой мейк она не меняет еще с начала своей карьеры.

Сара Джессика Паркер

"Фишка" Сары в макияже – черно-серый макияж глаз и нюдовий блеск для губ. Именно благодаря темному смоки голубые глаза актрисы приобретают невероятный цвет и глубину.

Бейонсе

Знаменитость предпочитает натуральный макияж в золотистых оттенках.

Кайли Дженнер

Кайли имеет собственный косметический бренд и постоянно показывает на себе новинки из своей продукции. Но неизменным в ее мейке является матовая кожа и четко прорисованные губы.

Смотрите видео, как сделать макияж Кайли Дженнер

Ева Лонгория

Молодая мама любит плотные тональные средства и почему-то скрывает свои веснушки. Также актриса всегда делает акцент на глазах. Особенность макияжа Евы – интенсивное освещение области под глазами и носогубных складок.