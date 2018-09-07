Звездный макияж: любимые хитрости знаменитых женщин
Некоторые знаменитости не меняют технику любимого макияжа в течение многих лет, поскольку нашли "фишки", которые лучше всего подчеркивают их красоту.
Смотрите дальше любимые и часто используемые техники в макияже, к которым прибегают мировые звезды.
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Дженнифер Лопес
Певица создает свой образ с помощью контуринга, делая скулы более выразительными. Также звезда проходится карандашом по контуру губ, немного выходя за их естественную линию.
Дженнифер также затемняет ямку Купидона (вертикальное углубление между носом и верхней губой), что визуально делает губы еще более объемными и чувственными.
Белла Хадид
Супермодель любит дрейпинг – коррекциюс помощью румян и хайлайтера. А еще Белла дополняет свой образ стрелками.
Гвен Стнфани
Любимый макияж Гвен – это красные губы, черные брови, белая кожа. Такой мейк она не меняет еще с начала своей карьеры.
Сара Джессика Паркер
"Фишка" Сары в макияже – черно-серый макияж глаз и нюдовий блеск для губ. Именно благодаря темному смоки голубые глаза актрисы приобретают невероятный цвет и глубину.
Бейонсе
Знаменитость предпочитает натуральный макияж в золотистых оттенках.
Кайли Дженнер
Кайли имеет собственный косметический бренд и постоянно показывает на себе новинки из своей продукции. Но неизменным в ее мейке является матовая кожа и четко прорисованные губы.
Смотрите видео, как сделать макияж Кайли Дженнер
Ева Лонгория
Молодая мама любит плотные тональные средства и почему-то скрывает свои веснушки. Также актриса всегда делает акцент на глазах. Особенность макияжа Евы – интенсивное освещение области под глазами и носогубных складок.