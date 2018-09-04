Звездный Мбаппе может получить 5-матчевую дисквалификацию за удар соперника: видео

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может получить длительную дисквалификацию за удаление в матче с "Нимом".

Форвард ПСЖ грубо толкнул защитника Тейи Саванье, который сделал подкат против Мбаппе. За это француз получил прямую красную карточку. Но Федерация футбола Франции может наложить на игрока более жесткое наказание. Форварду грозит пропуск пяти матчей, сообщает AS.

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Kylian Mbappé received his 1st red card in league football today for reacting as follows to a challenge from Nîmes’ Teji Savanier. pic.twitter.com/xJE9GwCtFr — Get French Football News (@GFFN) 1 сентября 2018 г.

Отметим, что эта карточка стала для футболиста первой в чемпионатах. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 4 гола и сделал 2 ассиста в трех матчах первенства Франции.

ПСЖ в первых четырех турах набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице.

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