Звездный Мбаппе может получить 5-матчевую дисквалификацию за удар соперника: видео
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может получить длительную дисквалификацию за удаление в матче с "Нимом".
Форвард ПСЖ грубо толкнул защитника Тейи Саванье, который сделал подкат против Мбаппе. За это француз получил прямую красную карточку. Но Федерация футбола Франции может наложить на игрока более жесткое наказание. Форварду грозит пропуск пяти матчей, сообщает AS.
Читайте также: Евгений Коноплянка получил красную карточку в матче Бундеслиги
Отметим, что эта карточка стала для футболиста первой в чемпионатах. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 4 гола и сделал 2 ассиста в трех матчах первенства Франции.
ПСЖ в первых четырех турах набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Феррер вышел в финал показательного теннисного турнира в Абу-Даби27 декабря 2013 , 15:30
"Динамо" в Лиге Европы: календарь матчей и соперники31 августа , 20:03
Без Кравченко сыграли лучше. "Говерла" - "Днепр" - 0:224 апреля 2014 , 20:01
Возле здания ФФУ начался митинг. ФОТО17 декабря 2014 , 16:49