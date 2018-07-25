Звездный Неймар талантлив не только в футболе: новое хобби бразильца

Неймар пробился в финал покерного турнира High Roller BSOP São Paulo, который в эти дни проходит в Бразилии.

Бразильцу удалось войти в число восьми финалистов турнира, в котором приняли участие 288 человек. Это гарантирует Неймару получение 8 тысяч евро. В случае победы нападающий сможет выиграть 78 тысяч евро.

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Это совсем немного, если сравнить с окладом бразильца в ПСЖ. По оценке журнала Forbes, Неймар является третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира. За год форвард парижан зарабатывает 90 миллионов долларов.

Отметим, что ПСЖ уже вышел из отпуска и начал подготовку к сезону, но Неймар присоединится к команде только 30-31 июля.