Звездный Неймар талантлив не только в футболе: новое хобби бразильца
Неймар пробился в финал покерного турнира High Roller BSOP São Paulo, который в эти дни проходит в Бразилии.
Бразильцу удалось войти в число восьми финалистов турнира, в котором приняли участие 288 человек. Это гарантирует Неймару получение 8 тысяч евро. В случае победы нападающий сможет выиграть 78 тысяч евро.
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Это совсем немного, если сравнить с окладом бразильца в ПСЖ. По оценке журнала Forbes, Неймар является третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира. За год форвард парижан зарабатывает 90 миллионов долларов.
Отметим, что ПСЖ уже вышел из отпуска и начал подготовку к сезону, но Неймар присоединится к команде только 30-31 июля.
Источник: 24 Канал
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