Звездный новичок "Динамо" провел первую тренировку в клубе: видео

Новоиспеченный нападающий киевского "Динамо" Фран Соль присоединился к партнерам по команде на сборе в испанской Марбелье. Вместе с командой форвард провел первое тренировочное занятие.

26-летний испанец поделился первыми впечатлениями от тренировки в форме "Динамо" в соцсети Instagram.

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Фран Соль провел первую тренировку за "Динамо"

Испанский форвард занимался с особым желанием, хотя заметно, что он еще не совсем хорошо контактирует с новыми партнерами по команде.

Дебютировать в составе киевлян испанец может уже в субботу, 19 января, когда подопечные Александра Хацкевича проведут первый контрольный поединок с "Бохумом".

Смотрите видео первой тренировки Франа Соля в "Динамо"

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