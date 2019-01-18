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      Звездный новичок "Динамо" провел первую тренировку в клубе: видео

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      Соль провел первую тренировку в составе "Динамо"
      Соль провел первую тренировку в составе "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua

      Новоиспеченный нападающий киевского "Динамо" Фран Соль присоединился к партнерам по команде на сборе в испанской Марбелье. Вместе с командой форвард провел первое тренировочное занятие.

      26-летний испанец поделился первыми впечатлениями от тренировки в форме "Динамо" в соцсети Instagram.

      Читайте также: "Виллем II" создал много препятствий на пути трансфера в "Динамо", – испанец Соль

      Фран Соль провел первую тренировку за "Динамо"

      Испанский форвард занимался с особым желанием, хотя заметно, что он еще не совсем хорошо контактирует с новыми партнерами по команде.

      Дебютировать в составе киевлян испанец может уже в субботу, 19 января, когда подопечные Александра Хацкевича проведут первый контрольный поединок с "Бохумом".

      Смотрите видео первой тренировки Франа Соля в "Динамо"

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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