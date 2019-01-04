Звездный одноклубник украинца Зинченко перейдет в "Реал"

"Реал" завершит трансфер полузащитника "Манчестер Сити" Брахима Диаса в течение следующих двух суток.

В ближайшие выходные испанца ожидают в Мадриде, а сумма сделки между двумя клубами составит около 15 миллионов евро, сообщает ESPN.

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Отмечается, что Диас отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити" из-за недостатка игровой практики. Его действующее соглашение с нынешним клубом истекает летом, однако "Реал" захотел совершить сделку уже сейчас, не дожидаясь возможности получить игрока летом бесплатно.

Напомним, Брахим Диас является воспитанником "Малаги". В 2013 году он перебрался в академию "Манчестер Сити", а в 2016 году совершил профессиональный дебют в составе английской команды.



В этом сезоне Диас сыграл четыре матча за "Сити" и забил два мяча. Его контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до конца сезона.

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