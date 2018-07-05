Звездный отец Энрике Иглесиас растрогал фанов забавным видео с дочкой

Известный певец Энрике Иглесиас в очередной раз порадовал поклонников в социальных сетях новым видео с шестимесячной дочерью Люси.

Энрике поделился видео с поклонниками на своей странице в Instagram.

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На видео маленькая Люси смеется, глядя на папу, который пускает рядом фонтан воды изо рта.

Энрике Иглесиас с малышом: смотрите видео

Happy 4th of July! Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 4 Лип 2018 р. о 10:25 PDT

Ранее Энрике рассказывал, трудно ли воспитывать двоих детей.

"Это невероятно! Многие меня спрашивают, каково это – воспитывать двоих детей, если и с одним ребенком так трудно? На это я отвечаю, что настоящий супергерой в нашей семье – Анна. Она единственная в своем роде. Николас и Люси – мои первые дети, поэтому я не знаю разницы между воспитанием одного или двух детей", – заявил Энрике Иглесиас.

Напомним, в Иглесиаса и Курниковой родились мальчик и девочка, которых назвали Николасом и Люси. По неофициальной информации, роды проходили 16 декабря 2017 года в одной из клиник Майами.