Звездный папа Джейми Дорнан признался, будет ли присутствовать на родах жены

Голливудский актер и звезда "50 оттенков серого" Джейми Дорнан поделился деталями третьей беременности его супруги Амелии Уорнер. У супругов уже есть дочери Далси и Элви.

Об этом сообщают на Metro.

В интервью шоу Джимми Киммела актер признался, что хотел бы видеть в своей семье еще больше детей, но последнее слово остается за женой.

Читайте также: Официально: жена звезды "50 оттенков серого" Джейми Дорнана беременна

"Часть меня склоняется к тому, что стоило бы взять перерыв после рождения третьего ребенка. Но потом я понимаю, что у нас получаются действительно прекрасные дети. И если моя жена захочет, мы будем продолжать их делать, до тех пор пока сможем. Все зависит только от нее. Мое дело – нехитрое", – прокомментировал пополнение семьи Джейми.

Он добавил, что жалеет о небольшом количестве времени, которое смог провести с первыми двумя детьми после их рождения, однако теперь он планирует взять многомесячный отпуск и всегда быть рядом с беременной Амелией. Это касается и присутствия на родах.

Если бы я пропустил рождение своих детей, я бы не смог потом с этим жить. Я возьму отпуск на несколько месяцев, после того как малыш появится на свет,

– заявил актер.

К слову, Джейми и Амелия познакомились в 2007 году, через пять лет они поженились. В 2012 году они впервые стали родителями: у пары родилась дочь Далси, а три года назад Дорнан во второй раз стал отцом – у супругов родилась дочь Элва.